Lions Club, grande festa di amicizia e solidarietà per Natale

Ospite anche il presidente della Regione, Donatella Tesei

Incontro conviviale all’insegna di amicizia e solidarietà quello organizzato la sera del 16 dicembre scorso dal Lions Club di Foligno, sodalizio locale aderente al Lions Club internazionale, la più grande associazione mondiale di volontariato sociale al servizio dell’altro: la Festa degli Auguri, ricorrenza che i Lions di Foligno commemorano ogni anno in questo periodo sin dal 1967, data di fondazione del Club folignate.

La serata è stata onorata dalla presenza della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei; erano presenti inoltre il sindaco di Montefalco e rappresentanti dei Club di servizio della nostra Città. Come accennato, fulcro dell’incontro è stata la solidarietà, in linea con i principi di etica lionistica: nella fattispecie, una lotteria di beneficenza il cui ricavato è destinato a finanziare progetti di grande spessore portati avanti dal Lions Club internazionale: obiettivi mirati a cercare di rimuovere cause di disagio e costruire basi concrete di speranza lì dove non sembrano esistere motivi di speranza per persone meno fortunate, in un periodo difficile per tutti. La lotteria a premi ha evidenziato un altro risvolto: la generosità mostrata sia da Soci Lion e da aziende commerciali del territorio, che hanno donato oggetti e manufatti anche di prestigio utilizzati come premi della lotteria, sia dai commensali presenti alla serata, disponibili all’acquisto dei biglietti della stessa.