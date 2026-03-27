L'invenzione del colore. Christian Raimo alla libreria POPUP con il suo nuovo romanzo - Tuttoggi.info

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L’invenzione del colore. Christian Raimo alla libreria POPUP con il suo nuovo romanzo

Redazione

L’invenzione del colore. Christian Raimo alla libreria POPUP con il suo nuovo romanzo

Ven, 27/03/2026 - 08:00

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Venerdì 27 marzo, alle 18.30, Christian Raimo presenta alla libreria e spazio culturale POPUP di Perugia, in piazza Birago il suo romanzo L’invenzione del colore (La Nave di Teseo), in dialogo con i giornalisti Giovanni Dozzini e Valentina Pigmei. L’incontro si inserisce nel programma di ADOLESCENZE – confronti e visioni per e con le giovani generazioni, rassegna pensata da Cooperativa Densa insieme a Cinema PostModernissimo, POPUP ed Edicola 518, per invitare artisti e artiste, autrici, autori, collettivi e la città tutta a costruire, attraverso una serie di appuntamenti, spazi temporanei non prescrittivi in cui pensare l’adolescenza non come qualcosa da contenere o correggere, ma come un territorio da attraversare, ascoltare e abitare insieme.

L’invenzione del colore

Fin da bambino, il protagonista di questo romanzo sa che suo padre Raffaele ha inventato qualcosa che ha rivoluzionato la storia del cinema. È sempre rimasto una specie di segreto di famiglia, una leggenda privata. Gli torna in mente quando in una caldissima primavera sogna quasi tutte le notti suo padre, morto dieci anni prima. In questi sogni – lucidi e pervasivi – Raffaele è ancora vivo, semplicemente se n’è andato via di casa, senza una spiegazione. Quel bambino, che si chiama Christian e oggi ha cinquant’anni, si sente costretto a ricercarne il senso, e comincia un’indagine tenera e impacciata, un giallo famigliare che è anche un romanzo di formazione fuori tempo massimo.

Quello di Raimo – insegnante, giornalista e scrittore – è il romanzo di un’Italia contemporanea in cui la nostalgia può diventare immaginazione, il racconto di una classe operaia che trova il paradiso e nasconde l’inferno, un’epopea industriale che nel suo declino non ha risparmiato i propri eroi, la ricerca di una ragazza indecifrabile e la riscoperta dell’amore per un padre che sembra sfuggito tutta la vita ai suoi affetti e alla felicità. È, ancora e soprattutto, un libro sulle generazioni che si confidano solo nei momenti di fragilità, per rivelare la forza che muove ogni possibile rinascita.

Luogo: POPUP • libri / spunti / spuntini, via Birago, 22, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

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