Lingua blu, ok bipartisan a mozione Lisci che chiede ulteriori fondi per gli allevatori colpiti - Tuttoggi.info

Via libera bipartisan in Consiglio regionale alla mozione presentata dal consigliere comunale del Pd Stefano Lisci per sostenere ulteriormente gli allevatori umbri colpiti dal virus blue tongue (lingua blu). Una malattia, la cosiddetta febbre catarrale degli ovini, che ha ucciso ovini e bovini in varie parti della regione ma in modo particolare nello Spoletino e in Valnerina, distruggendo interi allevamenti e creando danni anche laddove i capi di bestiame sono sopravvissuti. E’ per questo che, anche se la Regione Umbria ha già pubblicato attraverso Gepafin un avviso pubblico per i contributi agli allevatori colpiti, la mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa dell’Umbria nel corso dell’ultima seduta chiede ulteriori misure economiche nel futuro.

Nel dettaglio, l’atto a firma del consigliere regionale Lisci impegna la Giunta a “prevedere, in sede di Bilancio di previsione 2026, un fondo straordinario e dedicato con risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle già stanziate, specificamente destinate a sostenere le aziende agricole umbre colpite dalla Lingua Blu; a definire criteri di assegnazione dei ristori che tengano conto delle perdite dirette (mortalità, spese veterinarie, farmaci) e indirette (calo della produzione, danni al mercato), semplificando al contempo le procedure burocratiche per l’accesso ai fondi; a istituire una task force regionale, in collaborazione con le associazioni di categoria, per monitorare costantemente l’evoluzione dell’epidemia e per valutare puntualmente l’efficacia delle misure di sostegno messe in atto”.

“La Lingua Blu, malattia virale non contagiosa per l’uomo ma devastante per il bestiame – ha ricordato Stefano Lisci – ha colpito con particolare virulenza il territorio dell’Umbria, dove si sono registrati ben 140 focolai, con oltre mille capi di bestiame morti. Questa epidemia ha causato e continua a causare ingenti perdite dirette (mortalità degli animali, abbattimenti, costi di gestione sanitaria) e indirette (riduzione della produttività, calo del reddito, difficoltà nella commercializzazione e nell’esportazione) per le aziende agricole del settore zootecnico, in particolare per quelle che si occupano di ovini, bovini e caprini. In particolare, la malattia causa una forte riduzione della produzione di latte e un calo ponderale degli animali; incide negativamente sulla capacità riproduttiva degli animali, determinando un quadro di emergenza sanitaria che si ripercuote anche nei mercati, influenzando la commercializzazione di carne, latte e formaggi. In alcune zone, come la Valnerina, le perdite sono stimate fino al 15% del patrimonio ovino. Le misure di contenimento e prevenzione non sono sempre sufficienti a evitare la diffusione del virus e i danni economici che ne derivano. Spesso gli agricoltori si trovano a sostenere costi imprevisti per la vaccinazione, la sorveglianza e la gestione degli animali malati. La Regione Umbria ha già attivato un piano di ristori, offrendo contributi fino a 250 euro per capo bovino e 70 euro per ovicaprino deceduto, oltre al rimborso per lo smaltimento delle carcasse. Le attuali forme di ristoro e gli aiuti finanziari a disposizione evidenziano il grande sforzo e l’attenzione della Regione, ma non sono sufficienti a coprire integralmente le perdite, dirette e indirette, subite dagli allevatori. È necessario agire con urgenza per fornire risposte concrete e immediate a una crisi che sta mettendo in ginocchio numerose famiglie e imprese agricole. Una risposta efficace e strutturale richiede un impegno finanziario ulteriore e mirato, che abbia l’obiettivo di garantire alle aziende colpite una vera ripartenza”.

Durante la discussione, diversi consiglieri hanno ricordato l’attenzione politica bipartisan che c’è stata nei mesi scorsi sul problema della lingua blu. “Questo è un argomento – ha sottolineato Eleonora Pace (FdI) – su cui siamo concordi. Bene continuare a monitorare, bene i tavoli e la partecipazione, auspicando che il tema vada scemando e che comunque la maggioranza riesca a fornire adeguato sostegno agli allevatori”.

“C’è grande attenzione – le ha fatto eco il capogruppo regionale del Pd Cristian Betti – su questa problematica. Quando ne venimmo a conoscenza, l’assessore Meloni si mosse immediatamente e organizzò una riunione a Cascia con gli allevatori, c’è stata una risposta immediata. L’Umbria è stata fra le prime regioni in Italia a farsi carico dei rimborsi per chi sta subendo le conseguenze della Blue tongue”.

“Su questo tema molto importante – ha ricordato il capogruppo di Umbria Civica Nilo Arcudi – noi abbiamo presentato un’interrogazione per sapere dalla Giunta come si intendeva agire. Gli interventi effettuati non sono sufficienti, le aree della Valnerina, dello Spoletino e del Folignate sono state particolarmente colpite. Condividiamo la mozione, anche se non in tutti gli aspetti, ma voteremo a favore”.

Per l’occasione l’assessora regionale Simona Meloni ha voluto fare il punto sulla problematica: “Erano circa 10 anni che questa malattia non colpiva in Umbria. La vaccinazione non è obbligatoria e gli indennizzi non possono essere presi dalle risorse del sistema sanitario. Abbiamo perciò scelto di mettere in campo la nostra finanziaria Gepafin, per poter utilizzare risorse fino a 1 milione di euro. Sono state snellite le pratiche e messi a disposizione i fondi. Già da qualche giorno è possibile per gli allevatori fare domanda. L’obiettivo è di garantire il costo dello smaltimento delle carcasse fino all’80 per cento delle spese, restituire la spesa per il capo morto per il 90 per cento rispetto al valore Ismea, parametro entro il quale dobbiamo stare. Non basta, ma questi sono gli strumenti che avevamo a disposizione. Siamo l’unica regione che è già uscita con un avviso pubblico. La domanda semplificata è uscita, poi vedremo nei prossimi anni, sperando che non si rinnovi il problema. Non abbiamo un fondo da destinare a epidemie improvvise ma eventualmente capitoli del bilancio regionale, quindi si dovrà vedere in sede di bilancio. Per ora ci siamo occupati dei capi morti e abbiamo tamponato l’emergenza. Un tavolo di lavoro sul problema già c’è, stiamo monitorando, molti allevatori hanno potuto fare le vaccinazioni in corso d’opera. Dato il numero di capi morti dal milione di euro stanziato dovrebbe avanzare delle risorse”.

Nella replica conclusiva, il proponente Lisci ha detto che “è vero che si è agito in maniera tempestiva ma il problema del danno economico degli allevatori nella vendita dei prodotti rimane e peserà anche in futuro, ecco perché c’è bisogno di ulteriori misure”.