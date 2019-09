L’infortunio di Lanza complica i piani della Sir

share

E’ tornato a casa Filippo Lanza, il martello azzurro che ha riportato una lesione al muscolo psoas destro (all’altezza del bacino, fondamentale per saltare e nelle torsioni del busto) durante la partita persa dagli Azzurri contro la Francia. La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto lo schiacciatore veneto ha rilevato “una minima lesione miotendinea”. Impossibile il recupero per le prossime partite, anche qualora l’Italia dovesse andare avanti agli Europei.

I tifosi della Sir sono in ansia per l’infortunio di Super Pippo. I tempi di guarigione, vista anche la lieve entità della lesione al muscolo, non dovrebbero essere lunghi. Ma certo, si tratta di un’altra tegola per la Sir, la cui fase di avvicinamento all’inizio della stagione si sta dimostrando complicata visti gli impegni di tanti giocatori e del nuovo mister con le rispettive nazionali.

share

Stampa