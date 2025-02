L’indagine: ecco quanto “vale” Eurochocolate per l’economia di Perugia

Alberghi tutti pieni a Perugia, volume di spesa più che raddoppiato (+116%) e 500 posti di lavoro temporanei. E’ l’indotto generato nel capoluogo umbro dall’edizione 2024 di Eurochocolate, analizzato da Camera di Commercio dell’Umbria-Isnart-Mastercard nell’ambito di un’indagine (la prima era stata l’indagine su Umbria Jazz 2024) sull’impatto dei Grandi Eventi realizzati ogni anno a Perugia. Secondo studio, quello su Eurochocolate, che è stato presentato alla BIT (Borsa Italiana del Turismo) di Milano dal segretario generale dell’Ente Camerale Federico Sisti, e dal dirigente Isnart Paolo Bulleri.

La manifestazione nell’edizione dello scorso anno ha attirato turisti da tutta Italia e dall’estero, favorendo settori chiave come ristorazione, shopping e ospitalità. I dati mostrano che le attività locali hanno beneficiato di un incremento significativo del fatturato, con il tutto esaurito negli hotel e un forte aumento delle vendite nei negozi del centro storico.

Una crescita esponenziale della spesa

Durante la settimana dell’evento, dal 15 al 24 novembre 2024, il volume di spesa a Perugia è aumentato del 116% rispetto alla stessa settimana del 2023. Rispetto alla settimana precedente l’evento, si è registrato un incremento del 48%, mentre rispetto alla settimana successiva il rialzo è stato del 58%. Questi dati dimostrano la capacità attrattiva di Eurochocolate e il suo impatto sulla spesa complessiva in città.

L’aumento della spesa ha coinvolto sia il settore della ristorazione che quello dello shopping, con un particolare beneficio per i piccoli esercizi commerciali e le attività del centro storico. I turisti hanno privilegiato l’acquisto di prodotti tipici locali, confermando il forte legame tra il cioccolato e l’identità gastronomica umbra.

Rispetto alle edizioni precedenti, Eurochocolate ha mostrato una crescita costante negli ultimi cinque anni, consolidandosi come uno degli eventi più attesi nel calendario turistico umbro. Il ritorno della manifestazione a Perugia, dopo l’edizione 2023 svoltasi a Bastia Umbra, ha avuto un impatto positivo sul commercio cittadino, riportando il turismo nel cuore della città.

Più transazioni, più afflusso di visitatori

Il numero di transazioni con carta di credito ha seguito un andamento simile, segnando un aumento del 145% rispetto alla stessa settimana del 2023. Rispetto alla settimana precedente all’evento, le transazioni sono aumentate del 64%, e del 80% rispetto alla settimana successiva. Questo trend conferma come Eurochocolate attiri un flusso di visitatori notevole, incentivando la spesa nei settori chiave dell’economia locale.

Le giornate con i picchi più alti di transazioni sono state i weekend, con una crescita costante durante l’intera settimana. Questo dimostra come l’evento riesca a catalizzare l’interesse del pubblico non solo nei giorni festivi ma anche durante la settimana, contribuendo a una distribuzione equilibrata della spesa nel territorio.

I settori più coinvolti: l’effetto di Eurochocolate sulle imprese locali

Alcuni settori, rileva l’indagine, hanno beneficiato più di altri dell’aumento della spesa. I trasporti, lo shopping, la ristorazione, i bar e gli hotel sono stati i comparti con il maggiore incremento di transazioni e di spesa.

Il settore trasporti ha visto un incremento del 165,7% rispetto alla settimana precedente e del 118,8% rispetto a quella successiva.

Lo shopping ha registrato un aumento del 41,7% rispetto alla settimana precedente e del 96,4% rispetto a quella successiva.

I bar hanno beneficiato di un incremento del 78,8% rispetto alla settimana precedente e del 74,8% rispetto a quella successiva.

La ristorazione ha visto un aumento del 107,5% rispetto alla settimana precedente e del 70,8% rispetto a quella successiva.

Gli hotel hanno registrato un incremento del 29,2% rispetto alla settimana precedente e del 31,5% rispetto a quella successiva.

L’andamento positivo di questi settori dimostra come Eurochocolate sia un volano di crescita per tutta l’economia cittadina, sostenendo sia le attività storiche che le nuove aperture commerciali. L’evento ha rappresentato un’opportunità straordinaria per gli esercenti locali, gli albergatori e i ristoratori. Le testimonianze raccolte tra i commercianti rivelano un aumento significativo delle vendite nei giorni dell’evento. Molti negozi hanno registrato un incremento del fatturato superiore al 50%, con picchi del 100% nei giorni di maggiore affluenza.

Gli hotel e i B&B del centro storico hanno registrato il tutto esaurito, con un aumento medio delle prenotazioni del 70% rispetto al mese precedente. Anche i ristoratori hanno beneficiato di questa ondata di visitatori, con prenotazioni esaurite nei principali ristoranti della città.

Impatto occupazionale e opportunità lavorative

Eurochocolate non porta solo turismo e ricavi, ma anche nuove opportunità di lavoro. Durante la settimana dell’evento, si stima che siano stati creati oltre 500 posti di lavoro temporanei, tra addetti alla vendita, promoter e personale di supporto agli eventi. Questo ha generato benefici economici non solo per le grandi attività commerciali, ma anche per i lavoratori stagionali e le piccole imprese.

I settori che hanno tratto maggior vantaggio dall’evento in termini occupazionali sono stati la ristorazione, il commercio al dettaglio e la logistica.

Il profilo del visitatore

Eurochocolate continua a essere un evento fortemente radicato nel turismo nazionale. La maggior parte delle transazioni è stata effettuata da carte italiane, con una spesa media di 31,09 euro, superiore rispetto alla spesa media delle carte internazionali, che si attesta a 24,84 euro. La concentrazione della spesa è stata particolarmente elevata nel centro di Perugia e nelle aree limitrofe, con un picco nell’area universitaria.

L’evento ha richiamato visitatori da diverse regioni italiane, con una forte presenza di turisti provenienti dal Lazio, dalla Toscana e dalla Lombardia. Anche l’afflusso internazionale è stato significativo, con presenze importanti dalla Germania, dalla Francia e dal Regno Unito.

Eurochocolate attrae un pubblico variegato, composto principalmente da famiglie, gruppi di amici e coppie.

Un aspetto interessante è la distinzione tra turisti giornalieri e soggiornanti. I primi tendono a spendere principalmente in ristorazione e shopping veloce, mentre i secondi investono maggiormente in pernottamenti e esperienze immersive legate al cioccolato.

Aspetti distintivi di Eurocholate e di Umbria Jazz 2024

L’analisi dei dati ha permesso di confrontare Eurochocolate 2024 con un altro grande evento perugino, Umbria Jazz 2024. Eurochocolate ha registrato una diffusione della spesa più ampia sul territorio cittadino, mentre Umbria Jazz ha avuto un impatto relativamente maggiore in termini di spesa totale.

Un aspetto distintivo tra i due eventi è la tipologia di pubblico: Eurochocolate attira principalmente famiglie e gruppi di amici, mentre Umbria Jazz richiama un pubblico più eterogeneo e spesso con una capacità di spesa più elevata.

Strategie future per migliorare l’evento

Guardando al futuro, le strategie per potenziare Eurochocolate includono esperienze immersive: laboratori e tour dedicati alla scoperta del cioccolato; maggiore internazionalizzazione: campagne promozionali mirate ai mercati esteri; incentivi per i commercianti: supporto per migliorare l’offerta ai visitatori; eventi collaterali: concerti, show cooking e mostre per arricchire l’esperienza dei partecipanti.

L’importanza degli eventi per l’economia locale

L’analisi conferma che eventi di grande richiamo come Eurochocolate hanno un ruolo cruciale nell’economia locale, favorendo il commercio e il turismo. L’esclusione dei residenti umbri dall’analisi ha permesso di concentrarsi sull’impatto turistico reale, evidenziando come la manifestazione attragga visitatori da tutta Italia e dall’estero, con ricadute economiche significative su diversi settori.

Gli eventi di grande portata generano benefici anche a lungo termine, consolidando il brand della città e incentivando nuove iniziative commerciali. Il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle imprese rappresenta un elemento chiave per garantire la continuità e l’evoluzione della manifestazione.