Lievi scosse di terremoto avvertite a Spoleto, magnitudo 2.1 - Tuttoggi

Aggiornamento, nuova scossa di 2,2 | L'epicentro è stato localizzato a 8 km di profondità a ridosso del Colle Ciciano nei pressi del Giro dei Condotti.

Aggiornamento alle 15,10

Nuova scossa, questa volta di magnitudo 2,2 avvertita alle 14, 50 con lo stesso epicentro e profondità della precedente. Di seguito le indicazioni del rilevamento dell’Ingv

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 1 km E Spoleto (PG), il

05-10-2020 12:50:37 (UTC) 17 minuti, 23 secondi fa

05-10-2020 14:50:37 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 42.74, 12.75 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Attimi di comprensibile paura alle 14,20 di questo pomeriggio, 5 ottobre, quando la terra si è mossa a Spoleto per alcune lievi scossa di terremoto (4 in totale di cui due percepite chiaramente) di magnitudo 2.1, così come riportato dal sito dell’Ingv.

“Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 1 km NE Spoleto (PG), il

05-10-2020 12:20:10 (UTC) 17 minuti, 48 secondi fa

05-10-2020 14:20:10 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 42.74, 12.75 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.“

L’epicentro è dunque localizzato a ridosso del Colle Ciciano nei pressi del Giro dei Condotti.

Le scosse sono state particolarmente avvertite in tutta la zona del centro storico della città tanto che in alcuni uffici dell’area qualche persona è anche scesa in strada.

Sostanzialmente tanta paura ma al momento assolutamente nulla di rilevante da un punto di vista sismico.

