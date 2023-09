Lezioni di Strada, successo per Silvio Perrella al Tempietto sul Clitunno - Tuttoggi.info

Tema “Il fluire della poesia" al Tempietto sul Clitunno, monumento inserito dal 2011 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

“Lezioni di strada. Letture spaziali”, grande successo per l’incontro di Mercoledì 27 settembre che ha visto protagonista Silvio Perrella (curatore, tra l’altro, del volume di opere di Raffaele La Capria edito da Mondadori nella prestigiosa collana dei Meridiani) sul tema “Il fluire della poesia” al Tempietto sul Clitunno, monumento inserito dal 2011 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, quale parte del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, restaurato grazie al contributo economico di Alberto Pacifici già presidente della Meccanotecnica Umbra e al cui ricordo è stata dedicata l’iniziativa. Perrella ha intrattenuto gli oltre cinquanta spettatori riannodando i fili di un itinerario poetico e letterario che dall’antichità ad oggi ha tracciato il rapporto evocativo tra il fluire delle acque e lo scorrere della vita, citando e leggendo versi e scritti da Plinio il Giovane a Byron, da Carducci allo stesso Perrella passando per Dante Alighieri.

Ad aprire l’incontro sono stati il sindaco di Campello Maurizio Calisti e l’imprenditore Carlo Pacifici i quali hanno ricordato la figura di Alberto Pacifici ed il suo attaccamento al territorio in un’ottica di sensibilità verso la cultura e le testimonianze storiche e artistiche. Così anche, a conclusione, la direttrice del sito storico-archeolgico, Paola Mercurelli Salari, ha ripercorso le tappe di un percosro di tutela e valorizzazione che ha caratterizzato la relazione di Alberto Pacifici con il Tempietto sul Clitunno.

A seguire, il proprietario della Fonti del Clitunno Bernardino Campello ha guidato i presenti in una suggestiva vista al Parco storico delle Fonti del Clitunno sul far del tramonto.

Silvio Perrella. Scrittore, nato a Palermo, vive tra Napoli e Roma. Ha all’attivo una decina di libri. Da Calvino a Io ho paura, passando tra gli altri per Giùnapoli, Doppio scatto e Insperati incontri, la sua opera scritta ha mescolato critica letteraria, reportage, autobiografia, racconti di sentimenti, favole, indagini sulla forma delle città. La sua opera orale, invece, prende forma alla radio – attraverso le frequenze di RaiRadioTre e della Rete Due della Radio Svizzera Italiana. Sia nell’opera scritta sia nell’opera orale, Perrella cerca un’intonazione che permetta a chi legge e a chi ascolta di creare un proprio spazio immaginativo. Da qui la predilezione per le forme brevi e scorciate. Con Raffaele La Capria ha scritto Di terra e mare. Silvio Perrella ha curato i “Meridiani” Mondadori dedicati a Raffaele La Capria. E’ appena tornato in libreria il suo Calvino in una nuova edizione.

“Lezioni di strada” è promosso dall’Associazione Amici di Spoleto onlus, si avvale del sostegno e dell’organizzazione del Comune di Spoleto e del Comune di Campello sul Clitunno, con il contributo di Regione Umbria, Meccanotecnica Umbra, Associazione culturale Teodelapio, Fondazione Monini, Fondazione Giulio Loreti ed è realizzato in collaborazione con Cinema Sala Pegasus, Associazione Giovanni Parenzi, Proloco Monteluco.

Dopo Edoardo Albinati nel quartiere di Viale Marconi a Spoleto e Lorenzo Pavolini a Monteluco di Spoleto, quello con Silvio Perrella a Campello sul Clitunno è stato il terzo appuntamento estivo della seconda edizione della rassegna “Lezioni di Strada. Letture spaziali”, serie di incontri nel comprensorio di Spoleto con scrittori ed intellettuali che dialogano con il pubblico in quartieri e borghi del territorio.

Sull’onda del successo dello scorso anno, nel 2023 il progetto si è allargato includendo, oltre alle frazioni e alle periferie di Spoleto, i due luoghi più evocativi dal punto di vista storico e letterario presenti nel Comune di Campello sul Clitunno: le Fonti del Clitunno ed il Tempietto sul Clitunno, inserito dal 2011 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, insieme alla basilica di San Salvatore di Spoleto, quale parte del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.).

Lezioni di Strada, rassegna ideata da Serafino Amato con la direzione scientifica di Lorenzo Pavolini e la collaborazione organizzativa di Antonella Manni, vede i protagonisti degli incontri arrivare in luoghi significativi, nei borghi o nei quartieri, a bordo di un furgone bianco con stendardo che riporta il titolo dell’iniziativa e che è anche quest’anno il coprotagonista della serie di appuntamenti. Della carovana fa parte anche una libreria ambulante con testi selezionati dai relatori.

Gli ospiti soggiornano tra Spoleto e Campello sul Clitunno per due o tre giorni accompagnati da studenti universitari per trovare connessioni tra l’argomento trattato ed il territorio.

Fino al 30 Settembre 2023, inoltre, l’iniziativa comprende in visione al Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto anche una video intervista di Dacia Maraini con Lorenzo Pavolini, registrata il 13 maggio 2023 in occasione della inaugurazione della mostra fotografica “Dacia Maraini. Viaggi nel mondo” a cura di Serafino Amato (visitabile dal giovedì alla domenica).

Il prossimo e ultimo appuntamento di Lezioni di strada è in programma giovedì 12 ottobre alle ore 15:30 con la scrittrice Vanessa Roghi, in collaborazione con l’Associazione culturale Teodelapio, nella ex chiesa di Sant’Agata presso il Museo archeologico di Spoleto.

”Io ho fatto molto teatro di strada e ti assicuro che è complicato, perché la gente cammina, si ferma ma giusto per curiosare, e poi ci sono tanti rumori e che fai, metti i microfoni? Insomma non è facile il rapporto con la strada. E bisogna organizzarsi bene”. Dacia Maraini, Madrina di “Lezioni di Strada. Letture Spaziali” a Spoleto.