Lezione di peruginità, con gadget, per gli studenti

Approvato a maggioranza un ordine del giorno con le iniziative rivolte in particolare ai ragazzi che iniziano la scuola primaria

La prima lezione, per gli studenti delle primarie, sarà quella di “peruginità”. E’ quanto auspicato dal Consiglio comunale, che a maggioranza (con l’astensione delle opposizioni) ha approvato un ordine del giorno con le indicazioni al sindaco sulle possibili iniziative per i bambini che frequenteranno a settembre il primo anno della scuola primaria. Iniziative con omaggio “per trasmettere loro la memoria storica del proprio territorio e far nascere legami di appartenenza, orgoglio e amore per le proprie radici”.

E così, insieme alla tradizionale lettera di augurio del sindaco, tutti gli studenti potranno ricevere una breve storiografia in cui vengono raccontate la storia e le tradizioni legate al Grifo, creatura leggendaria e simbolo della città e, per quelli che inizieranno la scuola primaria, un gagliardetto di stoffa con il Grifo bianco in campo rosso che viene solitamente applicato sulla divisa scolastica.