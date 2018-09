L’ex sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini ricevuto in Comune

Il sindaco Luciano Bacchetta ha ricevuto presso il palazzo comunale Giusi Nicolini, già sindaco di Lampedusa e premio Unesco per la pace. La Nicolini è stata a Città di Castello per partecipare all’annuale convegno de “‘L’Altrapagina”, dedicato in questa occasione al tema delle migrazioni.

L’ex sindaco di Lampedusa, accompagnata dal deputato Walter Verini e dal direttore del periodico tifernate Antonio Guerrini, ha illustrato al sindaco “le difficoltà di avere affrontato, dall’avamposto di Lampedusa, il dramma degli sbarchi di persone disperate e stremate, di bambini, donne e uomini, ottenendo però risultati grazie anche al contributo di una popolazione dell’isola caratterizzata da spirito di straordinaria umanità”.

Bacchetta ha espresso parole di compiacimento per l’operato e la figura di Giusi Nicolini, auspicando che “l’Europa non lasci più sola l’Italia ad affrontare questo dramma epocale e che le politiche di accoglienza siano legate a quelle dell’integrazione e della sicurezza dei cittadini”. L’ex primo cittadino lampedusano ha anche avuto parole di apprezzamento per la città, per la sua bellezza rinascimentale, ripromettendosi di tornare per conoscere più approfonditamente le sue peculiarità, a partire dalle collezioni Burri.

