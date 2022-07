L'Europarlamentare Camilla Laureti (PD) si dimette dagli incarichi provinciali e comunali - Tuttoggi

In un post su Facebook la decisione di dimettersi dagli incarichi di partito in Provincia e in Consiglio Comunale a Spoleto

L’europarlamentare PD Camilla Laureti, subentrata nell’incarico europeo a gennaio dopo la prematura scomparsa del compianto David Sassoli, affida ad un post su Facebook la decisione di dimettersi dagli incarichi di partito in Provincia e in Consiglio Comunale di Spoleto come consigliera comunale. Di qualche giorno fa anche le dimissioni da Presidente della Prima Commissione, già annunciate in un Consiglio comunale dei primi mesi dell’anno.

Di seguito le motivazioni come esposte nel post su Facebook: