Leonardo da Vinci in mostra a Foligno, grande presenza delle scuole

“Quest’anno – dichiara Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria – si celebrano i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci e per me è stato estremamente importante contribuire con questa grandissima mostra. In occasione della XXI edizione de I Primi d’Italia, evento che ormai vanta riscontro nazionale e internazionale, abbiamo lanciato Leonardo tra I Primi d’Italia. Dalla tavola alla realtà aumentata convinti che il pubblico sarebbe rimasto conquistato dal percorso multisensoriale dell’esposizione e dall’uso della tecnologia per scoprire in modo nuovo e originale tutto sulla vita del grande genio.”

Il riscontro è stato eccezionale, specie con le scuole di tutto il centro Italia! Insegnanti, dirigenti scolastici e gli stessi genitori ci chiamano per assicurarsi la visita e abbiamo dovuto prevedere molte aperture straordinarie per cercare di accontentare più richieste possibili. E proprio per non deludere le scuole e gli alunni, stiamo valutando la possibilità di prorogare la mostra di almeno una settimana.

L’evento dovrebbe terminare il prossimo 27 ottobre, ma faremo il possibile per concedere qualche altro giorno al pubblico che ci sta dando così tanti riscontri positivi. Una mostra come questa nasce per tutti, ma i più giovani sono il pubblico perfetto per realtà aumentata, ologrammi e percorsi immersivi che superano i confini tradizionali confini e regalano una prospettiva unica sulla straordinaria genialità di Leonardo.

La mostra prosegue presso il palazzo Gentili Spinola di Via Mazzini a Foligno con il seguente orario: da martedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Le scuole possono prenotare visite straordinarie anche le mattine scrivendo a segreteria1@eptaeventi.it. Il biglietto unico è venduto a 5,00€, ma per le scuole il costo è di soli 2,00€ a studente.

