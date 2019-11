Leon, nuovo trofeo da regalare a suo figli

Dopo la gioia sportiva per la conquista della Supercoppa 2019, per Wilfredo Leon la gioia per l’arrivo del suo bambino. Nato, come ricorda il campione cubano naturalizzato polacco, esattamente 24 ore dopo il trionfo dell’Eurosuole di Civitanova Marche, dove è stato grande protagonista.

“Esattamente 24 ore dopo aver vinto il SuperCoppa – ha scritto il campione in inglese sul proprio profilo social – il mio bambino ha fatto il suo primo respiro al mondo. Ringrazio Dio per questa benedizione e per il privilegio di essere suo padre. Grazie Małgosia per la tua forza e amore. Sono felice che tu e nostro figlio abbiate aspettato che tornassi a casa per poter essere presente quando è nato”.

Wilfredo è potuto tornare dalla sua amata e dal figlio che stava per nascere con al collo la medaglia per l’ennesimo trofeo conquistato alla grande sul terreno di gioco.

Alla famiglia Leon, a cui sono arrivate le congratulazioni della Sir, dei compagni, di tanti Sirmaniaci e di suoi tifosi in tutto il mondo, gli auguri dalla redazione di Tuttoggi.info.

