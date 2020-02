Leolandia Narni, Lega scrive al Mise "Progetto fermo, sbloccare subito i fondi" - Tuttoggi

“Oggi, insieme ai colleghi parlamentari umbri Caparvi e Marchetti, abbiamo presentato un’interrogazione urgente al Ministro dello Sviluppo economico affinché il Governo si muova per sbloccare il progetto del parco divertimento Leolandia che deve sorgere nel comune di Narni.”

Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Barbara Saltamartini, presidente della commissione attività produttive della Camera e commissario provinciale della Lega Terni.

“Il progetto partito nel 2018 – spiega la parlamentare – seppur ha ottenuto tutte le autorizzazioni previste è tutt’oggi ancora fermo perché Invitalia non ha ancora sbloccato i finanziamenti previsti nell’accordo sottoscritto al Mise nel 2019 per rilanciare l’area di crisi complessa come quella di Terni- Narni, che prevede tra l’altro, un risvolto occupazionale significativo.

Ad oggi però è tutto bloccato da Invitalia, che solo teoricamente, promuove le iniziative imprenditoriali. Da anni ormai, è sotto gli occhi di tutti, la scarsa capacità dell’agenzia di sostenere le imprese italiane, anzi spesso la sua inadempienza scoraggia quanti vogliono investire nel nostro Paese.

Abbiamo chiesto quindi al Ministro Patuanelli, di agire immediatamente per uscire dall’impasse e sbloccare il progetto che giace su una scrivania a discapito di un interno territorio.

Non possiamo permettere che l’inerzia di pochi comprometta lo sviluppo e la crescita di un’ampia area dell’Umbria”