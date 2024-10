Leo Club, a Todi la prima assemblea del distretto 108L - Tuttoggi.info

Il 12 e 13 ottobre Todi ha ospitato la prima assemblea del distretto LEO 108L, l’insieme dei giovani soci di Umbria, Lazio e Sardegna. L’evento, presieduto dal Presidente Distrettuale Simone Guidotti e con la Presenza del Presidente Multidistrettuale Italiano Mattia Lattanzi, ha richiamato giovani da tutto il centro Italia, accomunati dalla volontà di servizio, con ottimi risultati in merito a numeri e presenze.

Nella due giorni si sono svolti i lavori del Consiglio, nelle more degli obblighi statutari, ma vi è stato grande spazio per la Città di Todi, in particolare nella giornata di domenica 13, dove i Leo hanno potuto visitare la Città e prendere parte ai festeggiamenti per San Fortunato.

La serata di sabato ha visto svolgersi la cerimonia di gala con una speciale attenzione anche in questo caso al prossimo, durante essa infatti è stata raccolta l’importante cifra di 600 euro destinati alla Lega Italiana Fibrosi Cistica, patologia verso cui i Leo nazionali sono impegnati nella sensibilizzazione, grazie anche alla Coordinatrice Nazionale del servizio, la tuderte Elena Bico. Ciò si aggiunge all’altra importante donazione deliberata nel consiglio di sabato a beneficio della Regione Emilia Romagna per l’acquisto di una idrovora insieme agli altri distretti Leo italiani.

Prossimo appuntamento per il servizio del Leo Club Todi il 1 novembre a Casa Ronald McDonald Roma Palidoro dove si occuperanno, insieme ad altri Leo italiani, di sistemare il parco con nuovi arredi e fiori.

Il Presidente del Leo Club Todi Giorgio Tenneroni si è detto molto soddisfatto della due giorni, un evento importante poter ospitare la prima distrettuale dell’anno, in un periodo come quello di San Fortunato che rende ancor più complesso il coordinamento e l’organizzazione dell’iniziativa. “Abbiamo avuto ospiti anche da Cagliari che hanno trovato una Todi bellissima vestita a festa, non si sarebbe potuto individuare periodo migliore, per questa scelta, ringrazio il Presidente Distrettuale Simone Guidotti ed il Vice Presidente Distrettuale Giulio Bico, tuderte Doc, ed i molti giovani soci che hanno deciso di prendervi parte, anche questo è un modo per generare promozione e crescita del territorio.Un ringraziamento speciale ai nostri soci tuderti e in particolare a Elena Bico e Mirko Francioni per l’impegno fondamentale che ha permesso l’ottima riuscita dell’evento”.