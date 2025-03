L’EMI Basket Gubbio vince anche a Chieti e suona la nona. - Tuttoggi.info

Di Beethoven ce n’è uno e non stiamo certo a scomodare la sua arte, ma la nona vittoria consecutiva dell’EMI Basket Gubbio suona come una sinfonia. Ancora una volta la squadra di coach Cecchini dimostra carattere e qualità nei momenti cruciali del match, riuscendo a leggere le varie fasi della partita e rimanendo sempre aggrappata al risultato anche nelle difficoltà.

Ancora una volta gli eugubini si fanno sorprendere nell’approccio alla gara: partono bene, poi subiscono un piccolo parziale dai padroni di casa in chiusura di primo quarto, quindi il BKG si rifà sotto ma all’intervallo lungo sono ancora i teatini a comandare per 35-27 sul quale si va a riposo. Come visto nelle partite precedenti, i biancoblu reagiscono nella ripresa e, all’uscita dagli spogliatoi, serrano le fila in difesa (solo 8 i punti dei neroverdi nel terzo quarto) e alzano la media offensiva grazie anche ai cinque punti di fila messi a segno dall’ex Razzi a inizio periodo: il 43 pari a 10’ dalla fine consegna un ultimo quarto ad alta intensità. La stanchezza prende il sopravvento tra gli abruzzesi, i ragazzi di coach Cecchini ne approfittano e chiudono definitivamente i conti sul 55-66. Guardando il tabellino risaltano sicuramente i soliti Di Simone e Rombi (14) e Razzi (13), ma è da sottolineare anche la prestazione di Cecchini, che pur segnando zero punti ha messo in campo una prestazione difensiva che conferma la crescita del cestista eugubino classe 2003.

Con questa vittoria, l’EMI Basket Gubbio si assicura matematicamente almeno la seconda posizione finale in regular season insieme ai “cugini” del Basket Gualdo, che con la vittoria su UBS Foligno mantengono la vetta e i 2 punti di vantaggio sul BKG. Ora Cecchini e i suoi sono attesi da un turno di riposo prima di tornare in campo per le ultime due partite del girone N di Serie C Unica.

MAGIC BASKET CHIETI – BASKET GUBBIO 55-66

MAGIC BASKET CHIETI: Festa ne, Alba A. 2, Gialloreto 4, Scanzano 5, Tartaglione ne, Di Flavio, Alba F. ne, Raicevic 7, Kordis 15, Goncalves Silva 11, Cantarini 2.

BASKET GUBBIO: Di Simone 14, De Angelis ne, Cecchini, Rombi 14, Sabotig 6, Pascolini ne, Carsetti, Giorgetti 2, Razzi 13, Palazzari ne, Setkic 10, Quondam 7.

PARZIALI: 20-14, 15-13, 8-16, 12-23.

PROGRESSIVI: 20-14, 35-27, 43-43, 55-66.

USCITO PER 5 FALLI: Goncalves Silva (Magic Basket Chieti).

Gubbio, 24 marzo 2025

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio