Lei cerca droga, lui la violenta: condannato a 6 anni

La sentenza nel giudizio di primo grado nei confronti di uno spacciatore marocchino 35enne

E’ stato condannato a 6 anni di reclusione, con espulsione dall’Italia, il marocchino 35enne a processo per aver violentato una donna in un palazzo abbandonato, dove l’aveva attirata mentre lei era in cerca di droga.

Secondo la ricostruzione di quanto avvenuto quella sera dell’ottobre del 2017, lo spacciatore avrebbe inizialmente accettato come pagamento della droga un paio di scarpe. Ma poi, una volta arrivati nel palazzo abbandonato, si sarebbe spogliato, chiedendole un rapporto sessuale. Al rifiuto della donna, il marocchino avrebbe abusato di lei con la forza.

Questa la ricostruzione fatta dai giudici del Tribunale di Perugia, che hanno condannato appunto il 35enne, difeso dall’avvocato Vincenzo Bochiccio. La vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Marco Marmottini.