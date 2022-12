Legambiente: "A Spello serve disegno complessivo della mobilità"

“Non bastano grandi opere”

È per questo che il circolo è a sottolineare che “non bastano grandi opere come gli ascensori se non c’è un disegno complessivo che limiti il traffico privato (esempio con la Ztl in centro) e che organizzi quello pubblico. Anzi tali opere rispetto ai costi di installazione e manutenzione e mantenimento, con il caro energia attuale e i prezzi delle materie prime, risultano sempre di più fattori di onere per le amministrazioni comunali dei quali abbiamo diversi esempi anche nella nostra regione, e vengono scarsamente utilizzate, mai abbastanza per recuperare i costi”.

I grandi interventi vanno decisi con la partecipazione

E di nuovo il circolo è a chiedere che “gli interventi, ancor più se con dispendio di molto denaro pubblico, e il piano complessivo di mobilità, quindi con la scelta di togliere e aggiungere parcheggi, vengano decisi attraverso un processo di partecipazione con la cittadinanza tutta e in particolar modo quella direttamente coinvolta. Alcuni residenti spellani non hanno esitato a manifestare all’associazione la loro forte preoccupazione per un presente “incerto”. L’associazione stessa ha sottoscritto una raccolta firme propostagli dei cittadini in merito alle criticità dei lavori in corso per i parcheggi di accesso al centro e per gli ascensori. Come circolo possiamo dire in merito che entreremo nel dibattito cittadino con in testa le persone, il loro benessere, l’impatto ambientale e con alcuni punti fermi: le opere pubbliche fatte e in programma dovranno essere pienamente in regola con normative e regolamenti e accessibili a tutti gli utenti; il verde pubblico se urbanizzato dovrà essere sostituito da altro verde pubblico per tenere ad un certo livello la qualità dell’aria e della vita; è necessario la limitazione del traffico e l’accesso al centro storico al fine di proteggere la residenzialità del centro stesso e il flusso turistico da inutili disagi e pericoli programmando, in alternativa, un efficace e accurato trasporto pubblico”.

Il circolo di converso è “chiaramente a disposizione con le sue persone e competenze in questa materia e in altre e per proporsi in maniera propositiva e attiva sul territorio comunale“.