Legambiente boccia ferrovie Umbria "Treni tra i più vecchi d'Italia" | Filt Cgil rincara la dose - Tuttoggi

“Come Filt Cgil continuiamo a sostenere che gli interventi di raddoppio della linea ferroviaria promessi sulla Orte Falconara a poco serviranno, e che la vera svolta sarebbe stata una linea di nuova generazione che prevedesse tracciati sotterranei e veloci. Il raddoppio della Perugia-Foligno è un bel sogno venduto agli umbri, ma che difficilmente si realizzerà, mentre la tratta Perugia Città di Castello è una storia triste e mai risolta. La riapertura della Perugia Terni via Todi se si farà, sarà solo grazie ad Rfi e poi c’è Orvieto, unico luogo in Umbria con l’alta velocità, ma dove non ferma nemmeno un Frecciarossa”.

Secondo il segretario Filt Cgil i nodi sono ormai venuti al pettine: “La Regione non ha messo e non mette un euro sui treni, ma ha scelto di destinare e pagare le compagnie aeree per farle atterrare nell’aeroporto umbro, a discapito del trasporto locale, tra l’altro in forte pericolo per il piano di spacchettamento che la Regione vuole mettere in atto. Noi siamo per sostenere il San Francesco ma non possiamo accettare che si anteponga un vettore turistico ai vettori dei trasporti che invece rappresentato la spina dorsale per muovere gli umbri che si recano a lavoro e a scuola e le fasce più deboli che hanno estremo bisogno di mezzi pubblici veloci, funzionali e puntuali”.