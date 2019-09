Lega: ecco i nomi in lista | Salvini: “Ho sbirciato i sondaggi…”

share

“Ho sbirciato i sondaggi: se andiamo avanti così, vinciamo“. Matteo Salvini a Gubbio suona la carica presentando la squadra che nella lista della Lega sosterrà la candidatura di Donatella Tesei, insieme a lei sul palco del teatro da dove sventolano bandiere tricolore.

E Salvini, proprio rivolgendosi alla senatrice Donatella Tesei, la rassicura: “Fossi in te non mi preoccuperei chi candidano quelli là“. E ancora: “Possono candidare anche Superman o Topolino, ma tanto in Umbria vinciamo noi“. “Vogliamo ricostruire il futuro di questa regione” dice la candidata del centrodestra. Sulla scia del “liberiamo l’Umbria“, anche con i suoi consueto toni più pacati.

L’accordo tra Pd e Movimento 5 stelle non sembra spaventare il Capitano. “Sono disperati” continua a ripetere. Ed anzi irride alla “serietà di chi vuole governare una regione bella ma grande e complicata come l’Umbria ma a 39 giorni dal voto manco ha i candidati e il programma“.

Di fronte ai ritardi degli avversari, il segretario umbro Virginio Caparbi sottolinea come la Lega sia il primo partito a presentare la sua lista. Una lista che, alla prima uscita ufficiale, non presenta novità rispetto ai nomi circolati nei giorni scorsi.

La lista

A guidarla sarà Valerio Mancini, capogruppo uscente a Palazzo Cesaroni. A Perugia la Lega schiera l’imprenditrice Paola Fioroni, sorella dell’ex senatrice Pd che sfidò Wladimiro Boccali alle primarie per la scelta del sindaco. E Giulio Villani, del Forum delle Famiglie, spinto dal senatore Pillon. Da Terni, arrivano due assessori comunali: Valeria Alessandrini ed Enrico Melasecche Germini; il vice presidente del Consiglio comunale David Maggiora e Daniele Carissimi.

Ci sono anche i due candidati umbri alle europee: la giovane tuderte Francesca Peppucci e il segretario di Bastia Umbra Stefano Pastorelli, pronto al ticket con la derutese Rossella Pomanti. Di Bastia Umbra è anche la commercialista Patrizia Angeli, che l’ha spuntata sulla capogruppo in consiglio comunale Catia Degli Esposti.

In lista anche il sindaco di Attigliano Daniele Nicchi e due ex vice sindaco: Cristina Sensi da Norcia ed Eugenio Rondini da Passignano sul Trasimeno.

Da Spoleto c’è il consigliere comunale David Militoni, che risiede nella Montefalco della candidata presidente Donatella Tesei. Consigliere comunale, a Foligno, è Riccardo Polli, ad Orvieto Andrea Sacripanti.

Con Valerio Mancini, dall’Altotevere, arrivano Manuela Puletti e Giorgio Castellari. Completa la lista Alessia Raponi da Gualdo Tadino.

share

Stampa