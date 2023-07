Lecco salvato, Santopadre: “A 21 o 22 squadre, ma Perugia in B” | Le carte per il ricorso

Il Perugia non ci sta, accesso agli atti per preparare il ricorso | Balata: il format a 20 squadre non si cambia

Non ci sta il presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre, a vedere la sua squadra esclusa dalla Serie B alla luce del pronunciamento del Consiglio Federale, che ha riammesso il Lecco dopo l’iniziale esclusione della Commissione infrastrutture.

Al termine del verdetto, Santopadre ha rilasciato questa dichiarazione per Gianluca Di Marzio: “Siamo esterrefatti”. Spiegando che il mercato del Perugia è fermo, in attesa di sapere in quale categoria giocherà.

Per Santopadre è giusto che il Perugia la prossima stagione giochi ancora in B: “Il Perugia deve stare in Serie B, che siano 21 o 22 squadre sono problemi loro”.

Balata: il format a 20 non si tocca

Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha però ribadito quanto detto anche nell’ultima assemblea: il format a 20 squadre non si tocca. Anche a seguito dei risultati dei ricorsi da parte delle squadre escluse.

Un’assemblea però, nella quale, era stata anche ribadita la perentorietà delle scadenze fissate per l’iscrizione.

Si prepara il ricorso

Il Perugia ha fatto richiesta di accesso agli atti, così da poter preparare il ricorso al Collegio di Garanzia, che sarà depositato entro domenica, con l’udienza attesa per il 20 luglio.