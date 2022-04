Le ultime su Crotone – Ternana: formazioni e dove vederla

Alle 15.30 la sfida dello Scida: le scelte di Modesto e di Lucarelli

Il Crotone alla ricerca disperata di punti per agganciare Vicenza e Cosenza, distanti 4 punti, e sperare di giocarsi la permanenza in B nei playout. La Ternana deve recuperare 8 punti per un aggancio all’ottavo posto, ora occupato dall’Ascoli, per avere accesso ai playoff. E comunque, c’è in palio la supremazia in Umbria nella sfida a distanza con il Perugia e con il derby in calendario alla penultima giornata.

Allo Scida oggi (ore 15.30) il pareggio non serve a nessuna delle due squadre. La Ternana ci arriva dopo la pesante sconfitta contro il Lecce, che ha interrotto un buon momento delle fere.

I pitagorici, dopo aver battuto il Frosinone, hanno raccolto due punti contro Perugia e Vicenza. Giocando buone prestazioni, ma raccogliendo poco per una formazione con l’acqua alla gola.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni:

Crotone: Festa, Canestrelli, Golemic, Nedelcearu, Mogos, Estevez, Awua, Schnegg, Marras, Kone, Maric. Allenatore: Modesto.

Ternana:Iannarilli, Boben, Sorensen, Bogdan, Furlan, Agazzi, Proietti, Palumbo, Martella, Partipilo, Donnarumma. Allenatore: Lucarelli.

Arbitrerà Abbattista di Molfetta.

Crotone – Ternana, dove vederla

La partita Crotone – Ternana (ore 15.30) sarà trasmessa da Dazn in tv Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite. E in in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.