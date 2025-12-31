 Le Tavole Eugubine candidate ufficialmente al Registro internazionale UNESCO, plauso della Lega - Tuttoggi.info
Redazione

Le Tavole Eugubine candidate ufficialmente al Registro internazionale UNESCO, plauso della Lega

Ufficiale la candidatura delle Tavole Iguvine al bando 2025 del registro internazionale del programma “Memoria del mondo” UNESCO, la nota della Lega
Mer, 31/12/2025 - 08:14

“La segreteria della Commissione nazionale italiana per l’UNESCO ha comunicato ufficialmente al Sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci la candidatura delle Tavole Iguvine al bando 2025 del registro internazionale del programma “Memoria del mondo” UNESCO.  
La selezione della candidatura delle Tavole Iguvine per la valutazione internazionale 
dell’UNESCO è  il conseguimento di un risultato che il nostro Comune da anni  cercava di ottenere per Gubbio. 

Per noi del Gruppo Lega Gubbio, in particolare questo rappresenta il raggiungimento di un 
impegno e di una promessa al nostro elettorato, tenacemente perseguita fin da quando eravamo all’opposizione. Fin da Giugno 2021 durante la Giunta Stirati fu inviata una petizione dalla scrittrice Patrizia 
Zeppa Mulas e dalla giornalista Anna Boninsegni (la petizione era stata sottoscritta da molti esponenti del mondo della cultura eugubina e italiana), in cui si chiedeva al Consiglio un pronunciamento per il riconoscimento Unesco delle Tavole Eugubine.  L’appello fu raccolto per primi dal gruppo consiliare, all’epoca in minoranza,  della Lega Gubbio e il Consiglio comunale lo approvò all’unanimità il 27 Maggio 2022. 

I timori espressi dall’allora Sindaco Stirati in merito ad una possibile sovrapposizione tra i due percorsi di riconoscimento Unesco , quello per le Festa dei Ceri e quello per le Tavole , vennero fugati dal parere espresso dalla allora senatrice leghista Valeria Alessandrini , membro della Commissione Cultura al Senato.  Alessandrini chiarì infatti che non sussisteva alcun rischio di eventuale sovrapposizione, nè con percorsi di riconoscimento già attivati né con altre nuove 
richieste di attivazione. In seguito a quel voto unanime del Consiglio la Giunta Stirati avviò 
lentamente il percorso di riconoscimento senza però riuscire a raggiungerlo nonostante le promesse. Oggi la Giunta Fiorucci, grazie anche ai solidi rapporti costruiti con il ministero della Cultura,  è arrivata alla conclusione di quel percorso intrapreso ottenendo uno storico risultato con il riconoscimento del valore unico del nostro patrimonio culturale e proietta la nostra 
Gubbio sulla scena internazionale culturale come merita”. 


Lega – Gubbio

Luogo: Reposati, 34, GUBBIO, PERUGIA, UMBRIA

