Le parole di Porzi per Marini ed il Consiglio

Dopo aver letto in Aula la lettera con cui Catiuscia Marini le aveva comunicato (e tramite lei all’intero Consiglio) la definitiva scelta di dimettersi da presidente della Regione Umbria, la presidente dell’Assemblea legislativa, Donatella Porzi, ha espresso un proprio pensiero personale rivolto a Catiuscia Marini, al suo mandato ed alle modalità con cui si è dimessa, ritenendo però di esprimere il sentimento della maggioranza.

Questo l’intervento che Donatella Porzi ha letto ai consiglieri:

“La delicata e difficile contingenza che ha determinato la scelta della presidente Catiuscia Marini di dimettersi dalla carica non può far velo ad una attività politico-istituzionale

complessiva che in questa legislatura, come pure in quella precedente, è stata sempre esercitata con ‘disciplina e onore’, secondo le modalità indicate dalla nostra Costituzione.

Non spetta certo a me un ruolo di difensore della più alta carica istituzionale della Regione che rassegna le proprie dimissioni per valutazioni di carattere etico-politico conseguenti

alla vicenda giudiziaria in corso. Ritengo però che proprio in questo momento, in cui l’atto produce la propria efficacia davanti a noi rappresentanti dei cittadini dell’Umbria, mi corra

l’obbligo di dare atto alla presidente Marini di aver guidato l’Esecutivo della Regione in questi ultimi e difficili nove con il massimo impegno, intelligenza e generosità.

Un’attività che si è dispiegata in una fase delicata della vita economica e sociale dell’Umbria, alle prese con gli effetti della crisi mondiale più grave del secondo dopoguerra. E in questa complessa situazione ritengo che la risposta della Regione Umbria sia stata all’altezza della sfida sia nel contesto italiano, sia in quello europeo. Aldilà delle legittime critiche e dei giudizi negativi dei colleghi delle opposizioni, ritengo di poter affermare che la nostra Umbria, anche in questi ultimi nove anni, ha saputo mantenere e consolidare un posto di tutto rispetto, contribuendo a rendere più salda e consapevole la comunità regionale.

Un’attività politico-istituzionale quella di questi anni che in maniera interattiva ha impegnato anche i lavori di questa Assemblea legislativa che ha dettato gli indirizzi e gli obiettivi; approvato i piani e gli atti di programmazione; esercitato il controllo e il monitoraggio sull’efficacia delle leggi e sull’azione amministrativa. In un rapporto dialettico tra Esecutivo e Assemblea che, anche nei momenti di maggiore tensione è rimasto sempre entro i confini della civiltà istituzionale, e in tutto questo il ruolo che la presidente Marini ha svolto è stato sempre ispirato al massimo rispetto delle prerogative dell’Assemblea legislativa.

E anche in questa ultima, complessa, vicenda, l’aver voluto formalizzare le dimissioni optando per la procedura che prevede il confronto con l’Assemblea formalmente riunita è

un atto apprezzabile. Un atto che, anche nel suo dispiegarsi, per qualche verso anche drammatico sul piano personale, rende comunque testimonianza una volta di più di un rispetto profondo della Presidente della Regione nei confronti dell’organo istituzionale che riunisce i rappresentanti eletti dai cittadini.

Voglio inoltre sottolineare che il confronto tra i gruppi di maggioranza e opposizione, sia in Aula che nella discussione pubblica più ampia si è sempre mantenuto nei limiti di una

legittima espressione di contenuti fortemente contrapposti, ma sempre e comunque manifestati in un contesto di alta civiltà politica. La momentanea debolezza dell’avversario

politico non ha determinato l’utilizzo di argomenti e atti impropri, violenti o volgari. E tutto questo rende onore a questo nostro alto consesso istituzionale.

Si chiude oggi una pagina del percorso istituzionale della nostra Regione in un modo che nessuno di noi avrebbe voluto, neanche la più determinata opposizione. Si apre una fase che impegnerà fortemente nei prossimi mesi le nostre parti politiche. Mi auguro che riusciremo a mantenere la qualità positiva nel confronto politico-elettorale che abbiamo sempre cercato di testimoniare in questo nostro consesso. Perché soltanto da un confronto pubblico duro, ma corretto e leale, può nascere e svilupparsi una classe dirigente politico-istituzionale che sappia interpretare, tutelare e far crescere il bene comune della nostra comunità regionale”.

Firmato

Donatella Porzi, presidente Assemblea legislativa dell’Umbria

