Le olive: piccole delizie con enormi benefici per la salute - Tuttoggi.info

Le olive rappresentano una componente fondamentale della dieta mediterranea, famosa per i suoi innumerevoli vantaggi per la salute, scopriamo quali

Le olive sono uno dei cibi più antichi e versatili al mondo, apprezzate per il loro sapore unico e la loro adattabilità in cucina. Questi piccoli frutti rappresentano una componente fondamentale della dieta mediterranea, famosa per i suoi innumerevoli vantaggi per la salute. Di fatto, però, quali possono essere i benefici dati delle olive? Ed esistono, per caso, degli svantaggi nel mangiarle? Ecco un breve viaggio alla scoperta delle proprietà di questo cibo.

Ricche di antiossidanti

Le olive sono ricche di antiossidanti, tra cui la vitamina E e vari composti fitochimici come i polifenoli. Questi antiossidanti giocano un ruolo cruciale nella protezione delle cellule dallo stress ossidativo, contribuendo a prevenire danni cellulari e promuovendo la salute generale.

Un alleato per il cuore

La dieta mediterranea, che include tra le altre cose anche un considerevole consumo di olive, ormai da anni è associata a un minor rischio di malattie cardiache, nonché altamente consigliata. Le olive contengono acidi grassi monoinsaturi, come l’acido oleico, che possono contribuire a ridurre il colesterolo LDL (il “colesterolo cattivo”) e migliorare la salute del cuore.

Controllo del peso

Nonostante siano relativamente caloriche, forse non è totalmente corretto dire che le olive fanno ingrassare. Anzi, possono costituire uno spuntino eccellente o un condimento a basso contenuto calorico per insalate e piatti. Il loro sapore ricco può appagare il palato, aiutando a ridurre il desiderio di cibi meno salutari. L’importante, come con ogni cibo, ovviamente sta nel non esagerare con le quantità, poiché esse danno comunque un apporto calorico discretamente considerevole.

Un aiuto per la cute

L’olio d’oliva viene sovente impiegato in prodotti per la cura della pelle. Questo per via delle sue proprietà idratanti e antiossidanti. Applicato sulla pelle, può contribuire a mantenerla morbida e ben idratata.

Regolazione del colesterolo

Un elemento distintivo delle olive è la presenza significativa di acidi grassi monoinsaturi, in particolare l’acido oleico, studiato per i suoi benefici dati alla salute cardiovascolare. Il consumo di acido oleico è associato a numerosi effetti positivi sul sistema cardiovascolare, tra cui la regolazione del profilo lipidico del sangue.

Le olive come antinfiammatorio?

Alcuni composti fitochimici presenti nelle olive hanno dimostrato di possedere proprietà antiinfiammatorie. Tra questi, per esempio, possiamo citare i polifenoli. Queste proprietà possono aiutare a ridurre l’infiammazione cronica, associata a numerose malattie croniche.

Ricche di nutrienti

Le olive contengono una varietà di nutrienti essenziali, tra cui ferro, vitamina E, fibre e rame. Questi nutrienti sono cruciali per il benessere generale del corpo.

Sostenibilità ambientale

La coltivazione delle olive è spesso vista come un’opzione agricola sostenibile, poiché richiede meno acqua rispetto ad altre colture e può prosperare anche in condizioni climatiche difficili.

In conclusione

Le olive rappresentano un cibo delizioso e altamente nutriente che offre una serie di benefici per la salute. Possono essere consumate in varie forme, come nere, verdi, in salamoia o sotto forma di olio d’oliva. Integrare le olive nella tua dieta può contribuire a migliorare la salute cardiovascolare, ridurre l’infiammazione, proteggere le cellule dai danni ossidativi e offrire una serie di altri vantaggi per la salute. Bisogna però mangiarle comunque con un minimo di moderazione poiché sono caloriche.