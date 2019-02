Le iniziative dei tifosi del Grifo per Leo durante Perugia-Palermo

Si è era sentito con Leonardo Cenci a dicembre, Leonardo Pacini, per pianificare con lui un giovedì “In Piazzetta”, la celebre trasmissione sportiva e di intrattenimento di Umbria Tv, per parlare del libro “Vivi, ama, corri, Avanti Tutta”. Poi l’aggravarsi della malattia, che ha portato alla scomparsa del caro Leo, dopo oltre sei anni di battaglia contro il cancro.

Pacini ha voluto però consegnare alla famiglia di Leonardo, ai genitori Orietta e Sergio ed al fratello Federico, un ritratto di Leo disegnato dall’artista Paolo Filomeno, che ritrae tutti gli ospiti che arrivano “in Piazzetta”.

Un gesto apprezzato dalla famiglia di Leonardo Cenci e dagli amici della sua associazione, “Avanti Tutta”, come quello compiuto dal dottor Nicola Nigri, che ha voluto donare al reparto di Oncologia medica dell’ospedale di Perugia le fotografie scattate insieme a Leo, perché diano coraggio ai pazienti impegnati nelle cure contro il cancro.

Tra i tanti servizi giornalistici dedicati a Leonardo Cenci dalle testate giornalistiche nazionali, molto toccante la puntata di “Le parole della settimana” che Massimo Gramellini ha voluto dedicare al maratoneta umbro.

E proseguono le attestazioni di stima e di affetto verso Leonardo Cenci,la sua famiglia ed “Avanti Tutta” dal mondo dello sport. Sabato i Supporters Gubbio allo stadio comunale di Fano hanno esposto uno striscione per ricordare Leo. Un gesto che è stato molto apprezzato anche dal Perugia calcio e dai suoi tifosi. Che si apprestano ad onorare Leo al Curi. Saltata per maltempo l’amichevole con il Rieti, l’Ac Perugia ha annunciato che le iniziative in memoria di Leonardo Cenci si svolgeranno in occasione della partita Perugia-Palermo.

