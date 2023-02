Le guide turistiche alla scoperta dell'Assisi Romana - Tuttoggi

L'assessore Leggio: "Creare sinergie con Spello, Bevagna e Gubbio"

C’è un’Assisi nascosta, sotterranea, che custodisce tesori preziosi, risalenti a oltre 2mila anni fa: è l’Assisi romana.

Un itinerario turistico e culturale affascinante ma meno conosciuto, al centro di una giornata di formazione per guide turistiche umbre, con esperti della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Umbria, dell’Università degli Studi di Perugia e dell’ufficio turismo e marketing territoriale del Comune di Assisi, con l’obiettivo di fornire agli addetti ai lavori tutti gli strumenti necessari per proporre e far scoprire al meglio i percorsi dell’Assisi romana. L’iniziativa – coordinata dall’Agtu (Associazione guide turistiche umbre), presieduta da Maddalena D’Amico – è stata guidata da Francesca Romi della Soprintendenza, Francesco Marcattili dell’Università e Giulio Proietti Bocchini responsabile dell’ufficio turismo e marketing territoriale del Comune.