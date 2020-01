Le Forze dell'Ordine di Terni aderiscono alla campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue - Tuttoggi

Questa mattina, presso l’Ospedale Santa Maria di Terni, numerosi operatori delle Forze dell’Ordine locali hanno effettuato una donazione di sangue, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione alla donazione, promossa dall’AVIS.

Accogliendo l’invito del Presidente Provinciale Mauro Tosi, del Presidente Comunale Patrizio Fratini e del Direttore dei Servizi Trasfusionali, il dott. Augusto Scaccetti, il Questore di Terni, il personale della Questura, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, si sono recati presso l’ospedale cittadino per dimostrare con un gesto concreto il massimo sostegno alla pratica della donazione continua come prassi sociale per aiutare a salvare vite umane.

Un gesto semplice di solidarietà, per diffondere la cultura della donazione di sangue, che avvicina ancora di più la Polizia di Stato ai cittadini, per “esserci sempre”.