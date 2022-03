Le donne ucraine di Perugia mostrano l’orrore della guerra FOTO E VIDEO

La comunità ucraina locale si è ritrovata in piazza Italia per denunciare le violenze subite dai familiari in patria e chiedere la pace

Le donne ucraine della comunità perugina hanno mostrato le immagini dell’orrore della guerra, quelle inviate dai loro parenti e amici rimasti nella patria invasa dall’esercito russo.

Si sono ritrovate in piazza Italia dove, coordinate da Inna Kachurovska, hanno manifestato con le bandiere gialle e blu del loro paese, mostrando fotografie e video. Chiedendo la pace per la loro terra insanguinata.

“Mai più la guerra” scandito in italiano ed in ucraino, tanti gli occhi avvolti da grande tristezza, tante bandiere e coccarde da offrire ai passanti in piazza per condividere insieme dolore e speranza.

In piazza è intervenuto anche il sacerdote don Vasyl Hushuvatyy cappellano della comunità cattolica ucraina di rito bizantino per un momento di preghiera e per cantare insieme alla comunità l’inno ucraino.

Presenti anche rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore del Comune di Perugia Edi Cicchi.

(foto e video Tommaso Benedetti)