Le dimissioni ancora non ci sono, Paggi: "Sto valutando per motivi familiari" - Tuttoggi.info

Non ci sono ancora le dimissioni ufficiali del direttore regionale Gianluca Paggi, che in questo anno si è occupato di settori delicati come Governo del territorio, ambiente, protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR. Dopo le voci circolate ieri dentro e fuori palazzo Donini, confermate anche da fonti istituzionali e che davano per certo il suo addio alla Regione Umbria, è lo stesso Paggi nel primo pomeriggio di martedì ad intervenire, anche in seguito alla presa di posizione dei consiglieri regionali di centrodestra che davano la colpa alla politica.

“Relativamente alle notizie circolate a mezzo stampa nella giornata di ieri e in quella odierna, – evidenzia in una nota il direttore regionale – mi preme rappresentare quanto segue. Sto riflettendo sull’eventualità di lasciare l’incarico di Direttore regionale al Governo del territorio, ambiente, protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR, esclusivamente per motivi di carattere personale, precisamente familiari, per cui chiedo massimo rispetto, invitando a rimanere fuori da strumentalizzazioni politiche. Non ho formalizzato alla Giunta regionale alcuna rinuncia all’incarico conferitomi.

Le valutazioni inerenti il mio ruolo in Regione Umbria – specifica Gianluca Paggi – non sono in alcun modo riconducibili a ‘contrasti politici’ né a discussioni con la Presidente della Regione Stefania Proietti né tanto meno con l’Assessore Thomas De Luca o con altri Assessori. Solo al termine delle mie valutazioni, provvederò eventualmente e nel rispetto delle norme contrattuali, a presentare le dimissioni”.