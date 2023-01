Le celebrazioni per San Costanzo tra fede, tradizione e il gustoso torcolo | Il programma

Gli eventi per la giornata di sabato e per domenica per la ricorrenza di uno dei due patroni della città

Fine settimana dedicato alle celebrazioni del compatrono San Costanzo per i perugini. Secondo tradizione, sono numerosi gli eventi previsti, non soltanto nella giornata di domenica ma anche per quella di oggi, sabato.

Sabato

Si comincia sabato 28 alle 17 con la processione della Luminaria, presieduta dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Ivan Maffeis. Il corteo, in partenza da Palazzo dei Priori, percorrerà le vie delle città per arrivare alla basilica di San Costanzo dove, alle 18, sono in programma i Primi Vespri con offerta del cero e dei doni da parte del sindaco di Perugia e la partecipazione della Corale della Polizia locale.