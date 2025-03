Le Atlete della Libertas Rari Nantes Perugia Protagoniste ai Campionati Italiani Giovanili 2025 - Tuttoggi.info

Le giovani promesse non solo incarnano il futuro del nuoto perugino, ma fungono anche da esempio di dedizione e talento per tutti i giovani atleti della regione

(Perugia) Riccione si è trasformata in un palcoscenico di emozioni e successi per la Libertas Rari Nantes Perugia, che ha visto brillare due delle sue giovani stelle ai Criteria Giovanili 2025. Le atlete hanno dimostrato non solo il loro talento ma anche una determinazione straordinaria, consolidando la reputazione della società perugina nel panorama del nuoto italiano.

Erika Fancello: Un Talento in Crescita

Erika Fancello, classe 2007, ha rappresentato la Libertas Rari Nantes in due delle discipline più tecniche: i 100 e i 50 rana. La sua prestazione nei 50 rana è stata particolarmente eccezionale, con un tempo di 31.32 che le ha garantito il terzo posto nella categoria cadette. Questo risultato non solo la colloca sul podio, ma evidenzia anche la dedizione e la preparazione che ha dedicato al suo sport. La giovane nuotatrice si prepara ora per i Campionati Assoluti di Nuoto, un’importante occasione per confrontarsi con i migliori atleti del panorama nazionale e continuare il suo percorso di crescita.

Matilde Rosini: Maturità e Grinta

Non da meno è stata Matilde Rosini, classe 2010, che ha preso parte alla gara dei 200 farfalla nella categoria Juniores 2010. Nonostante la sua giovane età, Matilde ha affrontato con grande maturità una distanza impegnativa, dimostrando determinazione e grinta. La sua esperienza ai Criteria rappresenta un passo importante nel suo percorso sportivo, e sicuramente le fornirà gli strumenti necessari per affrontare future sfide.

Un Team Vincente

Dietro ai successi di Erika e Matilde c’è un lavoro di squadra fondamentale. Il tecnico Alessio Bianchi ha giocato un ruolo cruciale nel valorizzare il talento delle due atlete, guidandole verso traguardi importanti. Il presidente della Libertas Rari Nantes Perugia, Massimo Pici, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza della collaborazione con l’Amatori Nuoto, che ha permesso una sinergia di qualità e un ambiente di crescita per le atlete.

Un Futuro Promettente

L’impegno e il sacrificio delle atlete, uniti alla passione degli allenatori e al sostegno della società, rappresentano le fondamenta per un futuro promettente nel nuoto italiano. Con questi risultati, la Libertas Rari Nantes Perugia si conferma una realtà di spicco nel panorama del nuoto giovanile, pronta a sfornare nuovi talenti e a continuare a scrivere la propria storia di successi. La Libertas Rari Nantes Perugia guarda con ottimismo al futuro, consapevole che il lavoro di oggi porterà a successi ancora più grandi domani.