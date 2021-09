Lavori su viadotto E45, senso unico alternato per 6 mesi. A Trestina cantieri fino a novembre - Tuttoggi

Le opere sul ponte stradale prevedono il senso unico alternato in un tratto di 500 metri in via Cortonese, fino al 1 marzo 2022. | A Trestina modifiche al cronoprogramma per i lavori alla rete fognaria

Lavori in corso nel Comune di Città di Castello, dove per alcuni mesi verranno adottate significative modifiche al traffico.

Viadotto in via Cortonese

Uno dei cantieri aprirà sul viadotto della E45 in via Cortonese: per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico del ponte stradale, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che da oggi (15 agosto) al primo marzo 2022 istituisce il senso unico alternato di marcia per un tratto di 500 metri. La modifica al transito veicolare sarà disciplinata da un semaforo mobile.

Cronoprogramma a Trestina

Un’altra ordinanza del Corpo tifernate ha invece aggiornato le disposizioni per il transito e la sosta veicolare a Trestina, in relazione alle modifiche al cronoprogramma dei lavori di sostituzione completa e realizzazione di nuovi tratti di reti idriche e fognarie comunicati dall’impresa affidataria dell’intervento.

Il provvedimento istituisce il divieto di sosta e transito nelle seguenti zone: fino al 26 settembre in viale Parini, dall’intersezione con via Stati Uniti d’America all’intersezione con il civico 51; dal 27 settembre al 10 ottobre in viale Parini dal civico 51 alla rotatoria tra viale Parini e via Grecia; dall’11 al 13 ottobre in viale Parini dal civico 100 alla rotatoria tra viale Parini e via Grecia; dal 14 al 18 ottobre in viale Parini nella rotatoria situata tra viale Parini e via Grecia; dal 19 al 25 ottobre in via Stati Uniti d’America tra l’intersezione di viale Parini e l’intersezione con via Tommaso d’Aquino.

Dal 26 ottobre al 3 novembre in via Raffaelo Lambruschini, tra l’intersezione di viale Parini e l’intersezione con via Madonna della Pace; dal 4 al 10 novembre in via Bartolomeo Bartocci, dall’intersezione di viale Parini all’intersezione con la linea ferroviaria ex F.C.U.; dal 12 al 14 novembre in via Etruria, dalla rotatoria di viale Parini all’intersezione con via Madonna della Pace.