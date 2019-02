Lavori Umbra Acque, Via del Mausoleo chiude alla circolazione

Inizieranno mercoledì 20 febbraio per concludersi, salvo imprevisti, il 28 febbraio, i lavori di rifacimento della pubblica fognatura in Via del Mausoleo da parte di ‘Umbra Acque’.

Il Comando di Polizia Municipale di Gubbio, per questo motivo, ha comunicato che la stessa Via del Mausoleo (ultimo tratto dopo Via Allende) sarà chiusa alla circolazione. L’accesso al plesso scolastico di Via Perugina, dunque, sarà garantito per chi proviene da Piazza Quaranta Martiri (come sempre) e per chi proviene dalla direttrice sud (Via Perugina, incrocio Via Ubaldi): in quest’ultimo caso i veicoli potranno salire fino l’ingresso della scuola, percorrere Viale Don Minzoni (dietro la scuola) per poi dirigersi verso destra/Via Allende/Via Buozzi.

