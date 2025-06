Lavori Umbra Acque, ancora cantieri a Riosecco e Trestina | A settembre si parte su Via dei Casceri e 167 - Tuttoggi.info

Nell’ambito del progetto di riduzione perdite idriche finanziato con fondi Pnrr, Umbra Acque sta portando avanti un importante piano di sostituzione delle condotte di distribuzione in tutto il territorio di Città di Castello, gestito con l’obiettivo di rinnovare 200 km di linee tra quelle più ammalorate o soggette a continue riparazioni.

Riosecco

L’intervento denominato Riosecco “2” – con il quale sono stati sostituiti circa 4 km di rete idrica di distribuzione – è già concluso, compresa l’asfaltatura delle strade in viale Romagna, via Giovanni Battista Venturelli, via Giuseppe Beccari, via Giuseppe Antoniucci, via Piemonte, viale Emilia, via Sicilia, via Molise, via L. Milani e limitrofe.

Il secondo intervento sempre in zona Riosecco riguarda invece Via del Vaschi, delle Robinie, dei Pioppi, dei Platani, dei Tigli, dei Lecci, Viale Alfonsine, Via Pieve delle Rose, Bernardino Dini, Guglielmo Baldeschi, Giovan Battista Pacetti e limitrofe. Il tracciato interessato dai lavori si snoda per circa 3,5 km e andrà così a completare l’opera di risanamento delle condotte nell’intero quartiere. In questa zona si sta completando la posa della condotta idrica principale a cui seguiranno le fasi di collaudo, sanificazione, collegamento alla linea principale e riallaccio utenze dalla vecchia alla nuova tubazione.

Ultima fase sarà l’asfaltatura strade, con la fine dei cantieri prevista ad ottobre 2025. Per quanto riguarda il ripristino del manto stradale di Via dei Platani e Via dei Pioppi è previsto un primo stralcio funzionale entro luglio, così da mettere in sicurezza una delle principali arterie comunali.

Zona 167

In zona 167 saranno invece interessate dai lavori, a partire da settembre 2025, via Rolando Giannini, viale Aldo Bologni, via Pablo Neruda, via R. Murri, Giacomo Brodolini, Aldo Moro, Luigi Longo, Pietro Nenni, Giorgio Vasari, Caravaggio, Rosso Fiorentino, Pomarancio, Tiziano, viale Lorenzo Ghiberti, Via Nicola Barbioni, via Raffaellino del Colle, piazza Pietro Vannucci, viale Alcide de Gasperi, via Palmiro Togliatti e limitrofe. Le opere riguarderanno circa 4 km di tracciato.

Trestina

Altri interventi di sostituzione, inseriti nel Programma del Servizio Idrico e finanziati interamente dal sistema tariffario, sono a Trestina, con il riordino della rete idrica attraverso la posa di una nuova condotta che alimenta il serbatoio di zona e la realizzazione di un tratto di tubazione che da Bivio Lugnano approvvigiona l’abitato di Badia Petroia. Il costo totale dell’opera è pari a 1,1 milioni di euro e i lavori sono in corso di esecuzione con ultimazione prevista ad ottobre 2025. Per quanto riguarda la bitumatura strade interessate dai cantieri è prevista l’esecuzione degli asfalti entro luglio.

Via dei Casceri

Altro intervento riguarda infine Via dei Casceri, a Città di Castello, con la sistemazione della fognatura e il ripristino della pavimentazione stradale per un costo complessivo di 800.000 euro. L’inizio degli attesissimi lavori è previsto per settembre 2025.