Lavori tra Terni e Giuncano, il "Tacito" per Milano parte da Foligno - Tuttoggi.info

Lavori lungo la rete ferroviaria tra Terni e Giuncano, previsti bus sostitutivi al Tacito con partenza da Terni e Spoleto fino a maggio

Bus sostitutivi da Terni a Foligno (passando ovviamente per Spoleto) per chi deve prendere il treno “Tacito” per Milano, e viceversa. E’ operativo da ieri (26 febbraio) e lo sarà fino a venerdì 3 maggio il servizio sostitutivo per gli utenti del treno Intercity che collega l’Umbria al capoluogo lombardo con partenza alle 5.05 del mattino da Terni ed arrivo alle 12.15 a Milano (17.40 partenza da Milano e arrivo 00.40 a Terni al ritorno).

Lo stop al “Tacito” nel tratto tra Terni e Foligno è dovuto a “lavori di potenziamento infrastrutturale tra Giuncano e Terni”.

Per quanto riguarda il treno d’andata, Trenitalia rende noto che nei giorni 27, 28, 29 febbraio; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 marzo; 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 aprile; 2, 3 maggio il treno ha origine da Foligno. Il servizio sostitutivo di bus prevede la partenza da Terni alle 4.30, da Spoleto alle 5.12 e l’arrivo a Foligno alle 5.45. Invariati i rimanenti orari, le fermate e il periodo di effettuazione.

Per quanto riguarda il ritorno, il bus sostitutivo parte da Foligno alle 00.05, con arrivo a Spoleto alle 00.35 ed a Terni alle 01.15.