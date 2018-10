Lavori sulla rete idrica, molte zone di Padule rimarranno senz’acqua

Umbra Acque annuncia lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione a Padule, frazione del Comune di Gubbio, per martedì 23 ottobre. Per questo motivo, dalle ore 8 alle 14, verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Via Abruzzo, Via Castel d’Alfiolo, Via Gransasso, Via Valle d’Aosta, Via Friuli, Via Catinaccio, Via della Diga, Via Lombardia, Via Molise, Via della Teleferica, Via Toscana, Via Marche, Via degli Artigiani, Via Liguria, Via Piemonte, Via del Cemento, Zona Industriale Padule.

Al momento del ripristino del servizio l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445

