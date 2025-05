Lavori sulla linea ferroviaria, modifiche di orari e soppressione di treni nei weekend

Possibili disagi nei weekend del mese di maggio per chi viaggia in treno in Umbria. Trenitalia ha infatti comunicato modifiche alla circolazione ferroviaria nei weekend dal 3 al 5, 10-12 e 24-26 maggio per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI (Gruppo FS Italiane) sulla tratta Perugia Ponte San Giovanni-Perugia, linea Foligno-Terontola.

Alcuni treni del Regionale subiranno cancellazioni e/o limitazioni di percorso. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus tra le stazioni di Perugia Ponte San Giovanni e Perugia.

Nei giorni 3, 4, 10, 11, 24, 25 maggio i treni Intercity 580-599 della relazione Milano-Terni subiranno variazioni di percorso con perdita di alcune fermate e modifiche di orario. Previsto servizio sostitutivo con bus per la tratta soppressa. Inoltre, il treno Intercity 531 Perugia-Roma del 3, 10, 24 maggio e il treno Intercity 546 Roma-Perugia del 4, 11, 25 maggio saranno soppressi tra Perugia e Perugia Ponte San Giovanni.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus e le variazioni d’orario dei treni.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.