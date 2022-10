Lavori sulla E45, chiude lo svincolo di Torgiano

Dalle 22 di venerdì, per i lavori il cui completamento è previsto nella tarda mattinata di lunedì

Dalle 22 di venerdì 14 ottobre chiuso lo svincolo sarà interessato lo svincolo di Torgiano/San Martino in Campo in uscita per chi viaggia in direzione Cesena sulla E45.

In alternativa sarà possibile utilizzare l’uscita di Pontenuovo. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.