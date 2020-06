Lavori sulla E 45, si sposta il cantiere. Lunedì 15 giugno sarà riaperto un primo tratto completato in corrispondenza dello svincolo di Marsciano/Collepepe, che sarà di nuovo transitabile.

Contestualmente il cantiere si sposterà verso nord (dal km 49,900 al km 53,900) e comporterà la chiusura dello svincolo di Casalina in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma, oltre allo svincolo di Ripabianca che resta chiuso nella stessa direzione. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Marsciano/Collepepe.

Il completamento di questa fase è previsto entro fine luglio.

I lavori sula E 45

Avanzano i lavori di manutenzione programmata sul tratto umbro della strada statale 3bis “Tiberina” (E45) nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, avviato da Anas (Gruppo FS italiane) a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino.

In particolare, tra Marsciano e Casalina sono in corso i lavori di risanamento profondo della pavimentazione su un tratto sulla carreggiata sud (direzione Roma) per circa 7 km complessivi, per un investimento di 5 milioni di euro.



I lavori consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.