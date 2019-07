Lavori su rete idrica a Terni, Giove e Montecastrilli | Possibile carenza di acqua

Una serie di lavori sulla rete idrica sono previsti in settimana da parte del Servizio idrico fra Terni, Giove e Montecastrilli. Si inizia oggi, 25 luglio, a Castel Todino (Montecastrilli) dove verrà eseguito un intervento alla rete dalle 8 alle 13. Queste le zone interessate: Via Marconi, Voc. Castellina, Via Castellare, Voc. Torre e aree limitrofe.

Venerdì 26 invece in programma due lavori, uno a Terni città dalle 8 e 30 alle 12 e 30 nelle seguenti zone: Via Desio Massimo, Via Aulo Pompeo, Via S. Antonio e aree limitrofe.

Un altro cantiere sarà aperto a Giove dalle 8 alle 13 in Loc. Piscicoli, Loc. Palombara, Voc. San Giovanni, Voc. Giardino, Via Alcini civ.76-58-60-103-270, Via Madonna del Perugino, Via della Barca, Voc. Poggio, Voc. Poggio Jaco, Voc. Calandrelli e zone limitrofe.

Durante tutti i lavori sopra riportati potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua. Nel rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate sia domani che giovedì prossimo, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione inoltre servizi potenziati di contact center per ogni necessità ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.

