Lavori su condotte idriche, a Umbertide 4 ore senz’acqua

A causa di interventi di manutenzione straordinaria programmati ed indifferibili sulle condotte idriche, Umbra Acque informa che martedì 1 ottobre, dalle ore 14 alle 18, nel Comune di Umbertide verrà interrotto il servizio idrico nelle seguenti vie: Viale I° Maggio; Via Rodolfo Morandi; Via Sandro Pertini; Via Portella della Ginestra; Via del Muscianeto; Via Canavelle; Via I° Maggio; Via 8 Marzo; Località Borgo Baraglia; Località Poggiomanente; Località Pian D’Assino; Località Barattino; Zona Industriale Buzzacchero.

Si ricorda che al momento del ripristino del servizio l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445

