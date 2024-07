Lavori strada Ponte d’Oddi, modificata l’ordinanza

Modificata l’ordinanza del Comune di Perugia n.2105 del 18.7.2024 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗱’𝗢𝗱𝗱𝗶 (𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗰𝗾𝘂𝗮𝗿𝗶𝗼-𝘃𝗶𝗮 𝗣𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶): 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶.

Per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete idrica, nel periodo compreso fra il 22 luglio e il 2 agosto, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱ì 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟏𝟗 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ì, è previsto il divieto di transito in strada Ponte d’Oddi, nel tratto compreso 𝗳𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗰𝗾𝘂𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗲 𝘃𝗶𝗮 𝗣𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶.

Nei giorni e nelle ore in cui i lavori non saranno eseguiti verrà istituito il senso unico di marcia disciplinato da idonea segnaletica anche notturna di pericolo in Strada in Strada Ponte d’Oddi. Si ricorda il limite massimo di velocità di 30 Km/h In Strada Ponte d’Oddi, nel tratto interessato dalla disciplina in senso unico di marcia.