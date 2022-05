Lavori rete idrica, molte zone di Castello resteranno senz'acqua per un'intera notte - Tuttoggi

Quartiere Rignaldello e Casella

Via di Rignaldello

Viale Vittorio Emanuele Orlando

Via Roma

Via Oderisi da Gubbio

Via della Canonica

Via Ippolito Nievo

Viale Risorgimento

Via Renato Fucini – Via Vallerois

Via dei Mille

Via Divisione Cremona

Via Cesare Abba

Via XXII Luglio

Eventuali zone limitrofe.

Si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445