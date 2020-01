Lavori per nuovo impianto illuminazione, divieto di circolazione in via Cairoli - Tuttoggi

Il Settore Polizia Municipale di Gubbio, con l’ordinanza n. 11 del 10/01/2020, stabilisce, dal 15 al 17 gennaio prossimi, il divieto di transito e sosta con rimozione in via Cairoli, dalle ore 8 alle 17.30. Questo per consentire i lavori di realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione lungo tutta l’arteria. Sono in ogni caso fatte salve ulteriori modifiche alla circolazione che si dovessero rendere necessarie a seconda dello stato di avanzamento dei lavori.