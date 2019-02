Lavori Largo Porta Marmorea, “A breve Via Perugina e Via Campo di Marte riapriranno al traffico”

share

Arrivano novità importanti sulle tempistiche dei lavori di rifacimento della fognatura in Largo di Porta Marmorea e in piazza 40 Martiri, a Gubbio. “Mi sento di poter dire che, salvo ulteriori imprevisti, entro la prossima settimana si potranno riaprire al traffico veicolare via Perugina e via Campo di Marte, anche se con una sistemazione provvisoria. – ha dichiarato il sindaco Filippo Mario Stirati – Ho sempre sostenuto che si tratta di un lavoro complesso e delicato, non più rinviabile e risolutivo dei gravi problemi di allagamenti periodici della zona”.

Il primo cittadino ha fatto riferimento anche ai rallentamenti sulla tabella di marcia, “indipendenti dalla nostra volontà“, come il maltempo dei giorni scorsi, il ritrovamento di un arco medievale e, in questi giorni, di un altro muro in pietra in corso di valutazione da parte degli esperti, che hanno richiesto approfondimenti delle autorità competenti come la Soprintendenza.

“Comprendiamo bene – ha aggiunto Stirati – i disagi e lo sforzo di pazienza richiesto a cittadini ed esercenti della zona, i quali hanno manifestato la loro contrarietà per il protrarsi dell’intervento, chiedendo compensazioni per la perdita di introiti delle attività commerciali, che stiamo valutando circa l’applicazione nell’aspetto contabile e fiscale. Siamo consapevoli del sacrificio pesante che però crediamo verrà ricompensato a conclusione dei lavori, con la definitiva regolamentazione dello smaltimento acque chiare e l’eliminazione periodica delle emergenze,. Di fatto, in quell’area confluivano tutte le acque provenienti dalla zona ovest del centro storico”.

Successivamente il cantiere si sposterà verso Porta degli Ortacci e, una volta qui, dovrebbe procedere più spedito, poiché sono stati già effettuati carotaggi che non hanno rilevato particolari strutture sotto il manto stradale e le tubature poste in opera avranno una dimensione inferiore a quelle attualmente utilizzate.

share

Stampa