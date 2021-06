Lavori in zona Decathlon, così cambia la viabilità

Lavori di manutenzione, per dieci giorni da lunedì chiusa via Trattati di Roa tra Perugia e Corciano | La viabilità alternativa

Da lunedì 14 giugno sarà chiusa al traffico, per 10 giorni, via Trattati di Roma, accanto al complesso Decathlon al confine tra Perugia e Corciano. La chiusura si rende necessaria per l’esecuzione dei lavori programmati nell’ambito degli interventi di manutenzione delle strade comunali.

Come cambia la viabilità

Non sarà possibile accedere al raccordo autostradale Bettolle-Perugia dall’ingresso di Olmo, mentre i veicoli che percorrono il raccordo e diretti a San Mariano potranno uscire a Corciano.

In accordo con il Comune di Corciano è stato inoltre disposto di deviare il traffico veicolare proveniente dalla zona di Ellera e diretto a Perugia su via Ponchielli – strada di Lacugnano, mentre per i veicoli provenienti da via Trasimeno Ovest e diretti a San Mariano e all’area commerciale potrà essere utilizzato il medesimo percorso a partire dalla rotatoria Togliatti/Ponchielli.