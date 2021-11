Lavori in via Madonna Alta e Strada Pievaiola, così cambia la viabilità

Interventi serali, il cantiera dall'11 novembre al 1° dicembre: i provvedimenti per regolamentare il traffico

Al via da stasera (mercoledì 11 novembre) i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del manto stradale in via della Madonna Alta e Strada Pievaiola, nel tratto compreso tra la rotatoria Stelio Zaganelli (intersezione con via Baracca) e la rotatoria Federico Fellini (all’intersezione con strada Centova).

Come stabilito con l’ordinanza n. 1045 per consentire l’esecuzione dei lavori, che si svolgeranno in orario notturno dalle 20.30 alle 6, si stabiliscono fino al 1° dicembre i seguenti provvedimenti valevoli tutti i giorni nel medesimo orario (20.30-6):

divieto di transito in strada Pievaiola, nel tratto compreso tra via Centova e via Madonna Alta, ed in via Madonna Alta nel tratto compreso tra via Madonna Alta e via Baracca, in relazione allo sviluppo dei lavori;