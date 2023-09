Lavori in via Diaz a Santa Maria, cambia la viabilità - Tuttoggi.info

Proseguono i lavori in via Diaz a Santa Maria degli Angeli, dove è cominciata la bitumatura e quindi la necessità di istituire da ieri – 5 settembre 2023 – e fino a domani – 7 settembre 2023 – il senso unico verso via Los Angeles.

Da domani a sabato 9 settembre invece è previsto il senso unico nella direzione opposta, da via Los Angeles a via Ermini. La scorsa settimana si è proceduto con la regimazione delle acque tramite la creazione di nuove caditoie, “intervento indispensabile – ricorda la giunta guidata dal sindaco Stefania Proietti – prima di procedere con l’asfaltatura in una strada importante per la circolazione cittadina e che è stata oggetto di degrado nel corso degli anni, soprattutto a causa dell’inadeguata regolamentazione delle acque meteoriche e del crescente numero di nuovi allacciamenti per infrastrutture e reti idriche ed elettriche”.

“La condotta fognaria interrata sotto Via Diaz – secondo l’amministrazione- non era più adeguata a gestire il flusso di acque provenienti dalle strade circostanti e da Piazzale Tarpani. A causa dell’intensificarsi delle precipitazioni, l’acqua si riversava su Via Diaz in ogni occasione di pioggia, creando situazioni di disagio e rischio”. Al fine di ridurre i disagi alla circolazione in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico, si procederà quindi con una chiusura parziale di Via Diaz durante i lavori di bitumatura, istituendo il senso unico per qualche giorno.