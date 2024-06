Lavori in via delle Terme, per alcuni giorni tratto di strada chiuso e semaforo lampeggiante all'incrocio - Tuttoggi.info

L'intervento in urgenza per la riparazione di cavi di media tensione all'altezza della centrale di trasformazione, transito interdetto anche ai pedoni nella zona dei lavori

Dalle ore 12 di oggi (18 giugno) una ditta incaricata da Enel-Distribuzione sta effettuando lavori in urgenza per la riparazione di cavi di media tensione in Via delle Terme (Città di Castello), all’altezza della centrale di trasformazione.

Al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi, è stato interdetto il transito veicolare e pedonale in Via delle Terme, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Togliatti e Via Caduti Forze dell’Ordine (nei pressi del Cimitero), e l’incrocio con Via Pierangeli.

Inoltre, il semaforo che regola il traffico all’incrocio Via delle Terme-Via Togliatti-Via Caduti Forze dell’Ordine è stato messo in modalità lampeggiante. Considerato che i lavori dureranno alcuni giorni, il Comando di Polizia Locale invita i conducenti dei veicoli che transiteranno sulle strade limitrofe alla zona interessata dall’intervento ad usare la massima prudenza, rispettando la segnaletica temporanea.