Lavori Enel agli Arconi, prevista interruzione temporanea dell’energia elettrica

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, comunica che domani, mercoledì 25 luglio, nel contesto degli interventi di riqualificazione dell’area degli Arconi a Perugia, effettuerà un intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico.

Le squadre operative dell’azienda elettrica provvederanno allo spostamento e al restyling della linea aerea di bassa tensione, che fornisce alimentazione elettrica all’area interessata dai lavori, e alla rimozione di cavi in facciata con benefici in termini di decoro urbano e di qualità del servizio elettrico per l’intero quartiere.

I lavori devono essere eseguiti in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, dalle 8:30 alle 14:00, e che, grazie a bypass da altre linee, circoscriverà a un gruppo ristretto di utenze comprese tra piazza Matteotti, via Oberdan, via della Rupe, via Baglioni.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

Stampa